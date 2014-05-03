Коновалюк рассказал, какими должны быть первые действия нового президента

Ряд кандидатов в президенты рассказали, какими должны быть первые действия нового главы государства.

Примечательно, что приглашенные на эфире информационной программы "События" на телеканале "Украина" политики а числе первостепенных задач отметили, прежде всего, "наведение спокойствия в стране".

Так, кандидат в президенты Украины Олег Ляшко пообещал заставить Россию вернуть Крым и прекратить раскол Украины. Он также считает, что с помощью реформы МВД удастся стабилизировать ситуацию на юго-востоке страны.

Михаил Добкин, прежде всего, намерен произвести полную перезагрузку власти, которая обеспечит спокойствие и безопасность в стране. Также он определил вектором движения Украины Таможенный союз.

В свою очередь Валерий Коновалюк представил ряд конкретных мер, которые должны вывести страну из политического и экономического кризиса. Так, первоочередной задачей политик назвал проведение всеукраинского референдума по проекту новой Конституции, досрочные парламентские и местные выборы.

Особое внимание кандидат уделил социальной ответственности государства: политик предложил создать реестр категорий населения, нуждающихся в государственной помощи, а также провести индексацию зарплат и пенсий.

Коновалюк был единственным среди кандидатов, кто высказал мысль о самобытности Украины: чтобы государство имело возможность развиваться самостоятельно с учетом своих потребностей и целей, Украина должна выйти из сферы влияния как России, так и Запада.

Видео: События