В Измаиле мэр города лично не допустил кровавой бойни: опубликованы фото

В день кровавого побоища в Одессе на грани подобных столкновений оказался Измаил: в центре города сошлись сторонники единой Украины и пророссийские активисты.

Об этом сообщает "Новостной портал Измаила".

Противостояние не допустил лично мэр города Андрей Абрамченко – около двух часов он курсировал между двумя сторонами и уговаривал их разойтись.

Участники двух акций в Измаиле собрались около 19 часов на местной площади Победы: вышли группы молодых людей с плакатами "Стоп война!", "Позор хунте!" и другими – так они выражали протест последствиям АТО в Славянске.

По их словам, буквально через 20 минут к ним подскочили две женщины, которые начали рвать плакаты, ругаться и оскорблять.

Вскоре подошли также и представители местного Евромайдана с государственными флагами Украины. Группировки разделили кордоном милиции, который быстро стал слишком мал для сдерживания сторонников полярных сил.

В какой-то момент в толпе появился мэр города Андрей Абрамченко, который, переходя от одной группы к другой, горячо убеждал собравшихся не поддаваться на эмоции, не провоцировать столкновение, не позорить память павших солдат возле Вечного огня.

Переговоры затянулись: было видно, что и с одной, и с другой стороны нет явных лидеров, способных повести за собой толпу. В итоге намечавшееся согласие разрушалось оскорбительными фразами с противоположной стороны.

Стоит отметить, что уровень претензий оппонентов сводился к фразе "пусть они первые уйдут!"

В итоге, первыми с площади отошли пророссийские активисты, а затем к памятнику Ленина отошли представители Евромайдана. Еще несколько раз перемирие оказывалось на грани срыва из-за нетрезвых и агрессивных сторонников обеих сил.

Под конец люди отошли в противоположные стороны площади, но еще долго не расходились.

Напомним, что 2 мая в результате кровавых столкновений в Одессе погибли, по последним данным, 46 человек.