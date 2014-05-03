В Луганске вооруженные террористы пошли на штурм воинской части

В Луганске вооруженные пророссийские боевики пошли на штурм воинской части № 3035 - полка Внутренних войск МВД Украины.

Об этом сообщает 5 канал со ссылкой на ГУ МВД в Луганской области.

Сначала у ворот части местные жители (примерно 20-30 человек) жгли мусорные баки и шины, таким образом, блокируя возможное передвижение военнослужащих.

"Сейчас подошли вооруженные боевики из здания СБУ - забрасывают воинскую часть гранатами и стреляют из автоматического оружия", - сообщили правоохранители.

Также они отметили, что есть один раненый среди военнослужащих.

Напомним, перед этим боевики в Луганске штурмовали областной военкомат - был ранен солдат-срочник.

Как сообщает ТСН, в результате военкомат заблокировали около тысячи боевиков: они в шлемах, вооружены автоматами Калашникова и держат щиты "Беркута".

Террористы требуют от бойцов Нацгвардии, которые находятся в здании военкомата, сложить оружие.

Возле военкомата иногда раздаются выстрелы. Мобильная связь работает с перебоями. Кроме того, вокруг выключили освещение.

При этом террористы опасаются украинских военных самолетов, вероятно "Су", которые летают над заблокированным военным объектом.

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