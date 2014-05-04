В Луганске Нацгвардия отбила атаку террористов, в Константиновке боевики ранили украинских силовиков

Провокации террористов на Донбассе продолжаются. Вместе с тем, экстремисты получают достойный отпор со стороны украинских силовиков.

Так, в Луганске бойцы Национальной гвардии Украины отбили штурм воинской части № 3035, который проводили вооруженные боевики в камуфляже. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий, пишет "Интерфакс-Украина".

"Среди наших ребят один раненый, но атака отбита", - сказал секретарь СНБО в эфире "5 канала" в субботу вечером.

В то же время, в Константиновке Донецкой области террористы применили против украинских силовиков тяжелое оружие.

"В Константиновке идет бой с террористами, пытающимися захватить телевышку.. Они применяют тяжелое оружие. Есть раненые с нашей стороны. Держим", - сообщил в своем Facebook глава МВД Арсен Аваков.

Напомним, по данным СМИ, антитеррористическая операция началась и в Мариуполе.