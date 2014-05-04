Турция пообещала Джемилеву повлиять на Путина

Власти Турции пообещали лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву повлиять на президента России Владимира Путина в связи с запретом Джемилеву въезжать на территорию Крыма.

Об этом в эфире заявил сам Джемилев в эфире "5 канала", передает "Интерфакс-Украина".

"Премьер-министр Реджеп Эрдоган сказал, что в ближайшее время свяжется с Путиным, решит этот вопрос мирным путем", - подчеркнул он.

По его словам, турецкое руководство попросило его, чтобы избежать кровопролития, покинуть пограничные зоны и вернуться в Киев.

"А потом они постараются решить этот вопрос", - пояснил Джемилев.

Напомним, лидер 22 апреля Джемилеву сообщили о запрете на его въезд в Крым сроком на 5 лет.

3 мая в Армянске крымские татары попытались прорвать оборону КПП и дать возможность Джемилеву попасть на территорию Крыма.