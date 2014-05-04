В Одессе блокируют МВД: требуют освободить участников бойни, онлайн-трансляция

В Одессе около 150 человек блокируют здание городского управления МВД, чтобы милиционеры не смогли отвезти задержанных за участие в массовых беспорядках 2 мая пророссийских экстремистов в Приморский районный суд. Также они требуют их освобождения.

Об этом передает УНИАН.

Сообщается, что возле здания управления МВД, расположенного на улице Преображенской, собрались родственники и сторонники задержанных.

Они заблокировали мусорными контейнерами и каменными цветочными клумбами проезжую часть улицы Преображенской на участке от Бунина до Жуковского.

Свои действия они объясняют тем, что не хотят, чтобы милиционеры отвезли задержанных в Приморский районный суд.

Также стало известно, что въезды в здание управления МВД перекрыты, блокируются двери помещения.

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Ранее сообщалось, что 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов.

Потом активисты на Куликовом поле снесли лагерь сепаратистов, которые забаррикадировались в Доме профсоюзов. В здании начался пожар, в результате которого также погибли 36 человек.

До столкновений на Куликовом сепаратисты застрелили четыре проукраинских активиста, позже в стационарах скончались двое - один от огнестрельного ранения и один от ожогов.

Позже появилась информация, что в результате столкновений и беспорядков в Одессе погибли 46 человек.

Позднее сотрудники МВД задержали 172 наиболее активных участника массовых беспорядков, сообщалось, что большинство их них - граждане России и Приднестровья.

Фото: timer.od.ua