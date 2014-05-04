Ситуация в Одессе: на сгоревшем Доме профсоюзов вывесили флаг РФ, возле МВД ранили журналиста

На одесском здании Дома профсоюзов, в котором 2 мая произошел пожар и где в огне погибли десятки человек, неизвестные вывесили флаг России. Между тем, стало известно, что во время штурма экстремистами управления МВД был ранен журналист.

Об этом сообщает "Первый одесский портал".

Флаг был вывешен сепаратистами, которые ранее организовали митинг на Куликовом поле, чтобы почтить память погибших в массовых беспорядках два дня назад.

Он был вывешен под одобрительные выкрики части присутствующих: "Россия!".

Между тем, стало известно, что в Одессе во время штурма управления МВД один из присутствующих журналистов был ранен в ногу, его забрала скорая, пишет УНИАН.

Ранее сообщалось, что в Одессе собравшиеся под городским управлением МВД экстремисты, которые требовали освобождения участников массовых беспорядков, начали крушить двери и окна здания, позже милиционеры выпустили 30 задержанных.

Фото: o1.ua