Аваков о боях в Одессе и отпущенных сепаратистах: милиция действовала безобразно

Глава МВД Арсен Аваков рассказал об обстоятельствах последних событий в Одессе и пообещал, что участники антитеррористической операции на востоке Украины постараются не подвести страну.

Об этом он написал в своем Facebook.

"По Одессе. Буду малоэмоционален – более информативен. Милиция в Одессе действовала безобразно, возможно, преступно. Все руководство одесского главка освобождено от должностей. Ведется расследование по их деятельности. Никакого стыдливого прикрытия "чести мундира" не будет. Как не будет и огульного охаиванья. Но давайте стыдливо не прикрывать и других "героев". Иначе мы никогда не вынесем верных уроков из таких событий. Работать сегодня и так запредельно сложно, а тут..." - в частности, написал он.

Также Аваков перечислил несколько фактов, связанных с боями и пожаром, в результате которых погибли 46 человек, и с освобождением задержанных за участие в массовых беспорядков сепаратистов.

"Факт первый – в день столкновений (2 мая - ред.), когда проукраинская хода болельщиков столкнулась с антимайданом (участники которого применили против проукраинских активистов огнестрельное оружие и получили отпор - ред.), всех руководителей милиции прокурор собрал на совещание "как правильно бороться с беспорядками". Совещание продолжалось, как меня проинформировали, при выключенных телефонах, четыре (!!) часа. С 12 до 16 часов. Хода болельщиков началась в 15…

Факт второй – более 100 задержанных в ночь после беспорядков и смертей милиция намеревалась этапировать для суда и содержания под стражей в другой регион незамедлительно, чтобы предупредить возможные беспорядки. Прокурор запретил.

Факт третий – сегодня после того, как толпа сепаратистов заблокировала горуправление Одессы и ворвалась во двор, прокурор принял решение отпустить задержанных (напомним, в прокуратуре такое заявление опровергли и обвиняют милицию - ред.)... На том все", - отметил министр.

"Написал эти строчки в полевом лагере АТО. Неподалеку от Славянска. Последние несколько дней я почти все время провожу вместе с подразделениями МВД, ВС, СБУ. Здесь, на передовой, все условности уходят на второй план. Здесь стреляют. Здесь все становится черно-белым. Потому так особенно "достала" "поддержка" теневых "героев" на фоне и без того множественного предательства и безволия и по милицейским, и по многим государственным структурам. Мы здесь постараемся не подвести. Закончим дело тут – обязательно поеду в Одессу. Работы много. Для всех", - также заявил Аваков.

Он опроверг информацию об уходе силовиков из захваченного террористами Краматорска, написав: "Не отошли от Краматорска".

Напомним, после штурма управления милиции 4 мая сепаратистами были отпущены 67 участников массовых беспорядков 2 мая.

В одесской милиции уже сменилось руководство - ее новым начальником стал Иван Катеринчук.