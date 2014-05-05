У Путина признали: Россия опозорилась "референдумом" в Крыму

Проведенный в Крыму незаконный "референдум" был фиктивным, ведь полуостров за присоединение к России фактически не голосовал. Такое сенсационное заявление на днях появилось на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека.

Оно кардинально противоречит предыдущим цифрам Кремля о почти 97% поддержки вхождения Крыма в состав России, сообщает ТСН.

По данным членов совета при Владимире Путине, на мартовский референдум о статусе Автономной Республики пришли более 30% граждан. Но только половина из тех, кто пришел на референдум, - проголосовали за присоединение к России. Итак, судьбу украинского Крыма определило пророссийское меньшинство: где-то 15 %.

Примерно такие же данные явки и голосования обнародовал и Меджлис. И это де-факто доказывает, что аннексия Крыма не имеет ничего общего с волей большинства крымчан.

Неудобную новость с президентского сайта быстро убрали. Но правозащитница Светлана Ганнушкина, одна из тех, кто исследовал голосование в Крыму, была откровенна с украинскими журналистами. В интервью "Каналу 24" она прямо сказала, что Россия оскандалилась крымской кампанией.

Ранее "Главред" сообщал, что Евросоюз не признал псевдореферендум и призвал Россию не присоединять Крым, однако Путин поступил по-своему.

Фото: news.am, видео: tsn.ua