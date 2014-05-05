Диверсант "Абвер" показал лицо и отрицает связь с ФСБ: опубликовано видео

Здрилюк уверяет, что люди с автоматами – это народное ополчение Донбасса
Российский диверсант "Абвер", под кличкой которого скрывается Сергей Здрилюк, является правой рукой главаря донецких боевиков по прозвищу "Стрелок" (Игоря Гиркина), заявил, что не связан с ФСБ или ГРУ России и вообще является бойцом "ополчения" Донбасса.
Об этом он рассказал в интервью "Подробностям".
Он сам родом из Винницкой области, говорит на украинском языке и попытался опровергнуть обвинения в свой адрес, рассказав, что руководит тремя военными гарнизонами - в Константиновке, Дружковке и Горловке.
На вопрос об отношениях со "Стрелком" "Абвер" рассказал: ''Наша структура - это народное ополчение Донбасса, руководит им Гиркин Игорь Иванович, я его заместитель".
"Хочу повторить, что никто здесь ни я, ни Игорь Иванович не имеет связей с ФСБ РФ - все по собственному желанию", - заявил "Абвер".
Ранее "Главред" сообщал, что СБУ поймала ближайшего помощника "Абвера".
фото, фидео: podrobnosti.ua