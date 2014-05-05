Рада соберется на закрытое заседание завтра, а Кабмин хочет провести опрос за единство Украины

6 мая состоится закрытое заседание Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Журналисты будут находиться в кулуарах третьего этажа в здании парламента.

Между тем, Кабмин внес в Раду законопроект о проведении всеукраинского консультативного опроса 25 мая 2014 г, пишет РБК-Украина.

Соответствующий законопроект зарегистрирован 5 мая в Раде. Однако теста документа на сайте пока нет.

Как известно, ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявлял, что Кабмин планирует внести в ВР законопроект об общенациональном опросе по поводу территориальной целостности Украины.

По его словам, в общенациональный опрос будут вынесены вопросы единства, территориальной целостности государства, а также вопросы децентрализации власти.

"Общенациональный опрос по вопросам, которые сегодня волнуют Украину", - рассказал Яценюк.

Напомним, 6 мая состоится заседание ВР при участии представителей силовых структур о ситуации на востоке Украины.