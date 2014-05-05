На Луганщине боевики штурмуют МВД, захвачен начальник милиции

На Луганщине сепаратисты штурмуют городское управления МВД.

Как сообщили в пресс-службе МВД Луганской области, вооруженные боевики так называемой "Юго-восточной армии" напали на Славяносербский райотдел милиции Луганщины.

По сообщению службы, сепаратисты захватили руководителя горотдела милиции, его избили.

"Начальника райотдела полковника милиции Геннадия Бахтизина, который вышел к ним на переговоры, сбили с ног и избили", - говорится в сообщении.

"В настоящий момент известно, что люди с оружием стоят возле райотдела, люди без оружия зашли вместе с начальником райотдела в его кабинет и ведут переговоры, чтобы не допустить штурма здания, стрельбы, кровопролития и жертв", - информируют в ГУ МВД.

Напомним, 4 мая в Луганске после штурма Ленинского военкомата были захвачены в плен солдаты срочной службы.

Оружие у солдат отобрали и отдали под присмотр "беркутовцам", подчиненным сепаратистам.

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