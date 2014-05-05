Бой в Славянске: российский спецназ стреляет из гранатометов, Аваков говорит о чеченцах

В Славянске Донецкой области, где украинские силовики проводят спецоперацию против террористов, действуют российские спецназовцы.

Об этом журналист Павел Фельгенгауэр рассказал в эфире российской телекомпании "Дождь".

"То, что сейчас происходит в Славянске – очень прояснило картину. Картина сегодня намного яснее, чем она была даже вчера, когда можно было предполагать, а сейчас все, в общем и в целом, совершенно ясно и понятно, что боевое ядро боевиков в Славянске – это российский спецназ", - подчеркнул журналист.

Он вспомнил историю со сбитыми украинскими вертолетами. "Сегодня здесь были использованы, причем весьма эффективно, ПЗРК, неделю назад использовали ПТУР в Краматорске, еще можно было сомнения выдвигать. Но использование ПЗРК – это означает, что не только это использовали люди, которые умеют этим пользоваться, но и то, что это оружие, которым вооружено боевое ядро боевиков, было выдано в российских вооруженных частях, причем совсем недавно и не со склада, а из боевых частей, и тайно введено в Украину, потому что у ПЗРК российского производства, советского есть одно слабое место – это аккумулятор, который довольно быстро садится", - рассказал Фельгенгауэр.

"Там, во-первых, надо очень быстро успеть навести, чтобы оголовка самонаведения взяла цель, пока напряжение не упало, а для этого нужен опытный человек. А второе – при хранении эти аккумуляторы быстро разряжаются, так что брать откуда-то со склада нельзя. И третье – эти ПЗРК имеют систему распознавания свой-чужой. Если даже предположить, что это были похищенные украинские ПЗРК типа "Игла", там бы сработала система блокировки. То есть это из российских вооруженных сил взято, и они недавно прошли ТО. Других объяснений здесь быть не может", - подчеркнул российский журналист.

А председатель Нацгвардии Степан Полторак сообщил, что в Славянске противник "хорошо организован и подготовлен", а на вооружении у него есть гранатометы, минометы и пулеметы, - сообщает BBC Україна. - Люди хорошо обучены, и по внешним признакам они далеко не славянской внешности".

В то же время глава МВД Арсен Аваков попросил называть вещи своими именами - среди нападавших есть чеченцы.

Ранее "Главред" сообщал, что и.о. президента, председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявил, что АТО будет продолжаться и давать свои результаты.