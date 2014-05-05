Украинцы больше уважают Бандеру, чем Путина - опрос

5 мая 2014, 15:11

31% опрошенных положительно относятся к Степану Бандере.

В Украине 76% населения отрицательно относятся к президенту РФ Владимиру Путину, а к Иосифу Сталину – 70%.

Соответствующий опрос провела социологическая группа "Рейтинг" на тему "Ностальгия по СССР и отношение к отдельным личностям".

31% опрошенных положительно относятся к Степану Бандере, почти половина (48%) - отрицательно. Почти каждый пятый - не смог оценить своего отношения. За два последних года положительное отношение к Бандере возросло с 22 до 31%. Более положительно фигуру Бандеры оценивают на Западе (76%), вдвое хуже - в Центре и на Севере страны. Чем моложе респонденты, чем выше их уровень образования, тем более позитивно они относятся к Бандере. Положительно оценивают фигуру Бандеры только этнические украинцы.

Согласно опросу, 16% респондентов положительно относятся к Владимиру Путину, 76% - отрицательно. При этом почти каждый десятый  не смог оценить своего отношения. За последний год отрицательное отношение к  Путину выросло почти вдвое (с 40 до 76%), тогда как еще в октябре 2013 года количество тех, кто положительно относились к Путину (47%) превышало число тех, кто относились негативно (40%).

Относительно положительно относятся к Путину только на Донбассе (66%), тогда как в остальных регионах доминирует негативное отношение - от почти 70% на Юге и на Востоке до более 90% - в Центре, на Севере и Западе страны.

Положительно относятся к Путину менее половины этнических русских и только каждый десятый этнический украинец.

20% опрошенных положительно относятся к Иосифу Сталину, 70% - отрицательно. Почти каждый десятый - не смог оценить своего отношения. За два последних года негативное отношение к Сталину увеличилось с 62 до 70%. Более положительно фигуру Сталина оценивают на Донбассе (36%) и на Юге (32%) страны. Чем старше респонденты, чем ниже их уровень образования и доходов, тем более позитивно они относятся к Сталину. Этнические русские вдвое лучше относятся к Сталину, чем этнические украинцы.

Половина опрошенных положительно относятся к Петру I, 30% - отрицательно. Почти каждый пятый - не смог оценить своего отношения. За два последних года положительное отношение к Петру I уменьшилось с 59 до 50%.

41% опрошенных положительно относятся к Ивану Мазепе, 30% - отрицательно. Почти каждый четвертый - не смог оценить своего отношения. За два последних года положительное отношение к Ивану Мазепе уменьшилось с 44 до 41%.

Треть (33%) опрошенных сожалеют о распаде в 1991 году Советского Союза, одновременно почти половина (49%) - нет. С 2010 года количество тех, кто испытывает ностальгию по СССР, уменьшилось почти в 1,5 раза (с 46 до 33%). Соответственно количество тех, которые не жалеют за распадом Советского Союза, возросла (с 36 до 49%). При этом изменения настроений происходили постепенно, с ускорением темпов, которые пришлись на последний год: в 2010 жалели за СССР 46%, в 2013 - 41%, а уже в 2014 - 33%.

Около трети жителей Центра, около половины - Востока и Юга и более 60% - Донбасса жалеют за СССР. При этом если в Центре, на Востоке и Юге в течение последнего года их количество уменьшилось, то на Донбассе - выросла. Чем старше респонденты, чем меньше их уровень образования и доходов, тем больше они жалеют за СССР.  Среди этнических русских количество тех, кто сожалеет о СССР за год выросла с 55 до 60%, а среди этнических украинцев наоборот уменьшилась с 38% до 29%.

Сегодня респонденты, которые положительно оценивают фигуру Петра I, вдвое хуже относятся к Путину, чем к Ивану Мазепе. Четверть из них положительно относятся к Путину, столько же - как и к Бандере.

Среди тех, кто ностальгирует по СССР, почти 70% положительно относятся к Петру I, 40 % - к Сталину, 34% - к Путину.

Среди тех, кто не сожалеет о СССР, почти 60% положительно относятся к Мазепе, более 50% - к Бандере, 40 % - к Петру I, а также крайне негативно оценивают Сталина (87%) и Путина (94%).

Исследование проводилось 15-25 апреля 2014 год. Было опрошено 2000 респондентов от 18 лет и старше. Погрешность репрезентативности исследования — не более 2,2%.

Напомним, более 70% жителей Донбасса поддерживают единство Украины.

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