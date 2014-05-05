К спецоперации на Востоке привлекли бывших "беркутовцев"

В антитеррористической операции на Востоке Украины принимают участие бывшие сотрудники расформированного спецподразделения "Беркут".

Об этом сказал и.о. главы Администрации Президента Сергей Пашинский, пишет lb.ua.

"После проведения переаттестации и внутреннего расследования по событиям в центре Киева в начале этого года и установление непричастности к массовым убийствам участников акций протеста, эти сотрудники были допущены к дальнейшей службе в рядах МВД", - отметил он.

Пашинский особо отметил бойцов бывшего спецподразделения "Беркут", которые остаются верными присяге и служат в Луганской, Одесской и других областях.

При этом он сообщил, что за события на Майдане будут наказаны лишь те бойцы "Беркута", которые виновны в убийствах и пытках.

"Компетентными органами Украины принято решение о том, что, учитывая непростой путь, который пришлось пройти бойцам спецподразделения "Беркут" за последние шесть месяцев, когда преступная власть во главе с Виктором Януковичем заставляла их воевать с собственным народом, к уголовной ответственности будут привлекаться исключительно те работники, в отношении которых следствие установило непосредственное участие в убийствах и пытках участников Революции достоинства", - сказал Пашинский.

Напомним, по оперативным данным группы Информационное сопротивление, общее количество террористов, действующих в настоящий момент в районе Славянска, достигает 1 500 чел.

По данным МВД, в ходе проведения антитеррористической операции в Славянске сегодня погибли четыре человека со стороны сил МВД, около 30 раненых.