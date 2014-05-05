Украина должна решать свои проблемы и не бояться вторжения России - эксперт

Украина должна решать свои проблемы, в частности, проводить антитеррористическую операцию, без оглядки на угрозу вторжения России и ее войска возле наших границ.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил политолог Алексей Голобуцкий.

Говоря об угрозе военного вторжения РФ, он, в частности, отметил: "России ежедневно приходится делать переоценку своих сил. Если в самом начале у нее были совершенно "шапкозакидательские" настроения, то сейчас они изменяются, пересматриваются".

"Поначалу Россия видела только то, что у нашей армии не было ни опыта, ни материально-технической базы, ни опытных кадров. А теперь россияне увидели, что в Украине есть общество, и большинство явно не будет с цветами встречать российские войска. Кроме того, уже очевидно, что в случае Украины не будет наплевательского отношения к ситуации со стороны мирового сообщества, как это было в случае Грузии (в 2008 году - ред.). Это все сегодня несколько останавливает и сдерживает Россию", - считает эксперт.

Вместе с тем, возможное решение о вводе войск в Украину он считает авантюрным и не зависящим от конкретных действий Украины.

"Если авантюристское решение о введении войск Россией будет принято, то их введут, несмотря ни на что. И это никак не будет зависеть от того, проводит ли Украина антитеррористическую операцию (на востоке страны - ред.), насколько активно и решительно, борется она или нет", - уверен Голобуцкий.

"Потому мы должны решать свои внутренние проблемы, не оглядываясь на Россию. Потому что это идиотская позиция, когда мы не можем сделать чего-то, потому что боимся, что придет Россия. Так она придет в любом случае, если мы будем говорить и ничего не делать", - добавил он.

Напомним, в понедельник в Славянске возобновились активные бои между террористами, захватившими город, и украинскими силовиками.