Генерал НАТО о вторжении России в Украину: Москва, скорее всего, на это не пойдет

Россия не будет предпринимать военное вторжение на территорию Украины, а продолжит добиваться своих целей в стране, не пересекая ее границы.

Такое мнение выразил главнокомандующий силами НАТО в Европе, американский генерал Филип Бридлав, передает РБК, ссылаясь на Reuters.

Бридлав заявил, что "российские власти, скорее всего, продолжат делать то, что они делают: дискредитировать украинское правительство, провоцировать протестные выступления в стране и готовить почву для сепаратистского движения".

В то же время генерал отметил, что, несмотря на то, что он уверен в присутствии российских спецподразделений на востоке Украины, пока рано делать выводы о том, кто сбил украинские вертолеты над Славянском.

Кроме вышесказанного добавим, ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что на востоке Украины действуют профессиональные части российской армии, а также привел ряд фактов, доказывающих это утверждение.

Подчеркнем, Украина, ЕС и США считают, что теперь РФ пытается повторить так называемый "крымский сценарий" на востоке Украины, который охватили сепаратистские протесты.

Официальный Киев, в свою очередь, пытаются навести порядок в регионах, объявив против боевиков антитеррористическую операцию.