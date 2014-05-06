Трагедия в Одессе: 48 человек пропали без вести, в моргах лежат неопознанные тела

В Одессе после массовых столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов, который произошли 2 мая, 48 человек пропали без вести, а в городских моргах находится два десятка неопознанных тел.

Об этом передает ТСН.

Кроме 46 погибших во время массовых столкновений еще 48 человек пропали без вести, пишет издание.

В то же время, в моргах находятся два десятка неопознанных тел.

Напомним, что вчера утром город прощалось с погибшими во время кровавых событий.

Хоронили шестерых, в том числе и депутата областного совета Вячеслава Маркина, которого часто можно было увидеть на митингах Антимайдана.

Виновными в трагедии, произошедшей в выходные, одесситы считают, в частности губернатора Немировского и полковник Дмитрия Фучеджи, который в эти дни руководил одесской милицией.

Сейчас он отстранен от исполнения обязанностей, но его пока не уволили.

Тем временем, от новоназначенного руководителя милиции Ивана Катеринчука горожане требуют найти и наказать виновных в массовой гибели людей.

Кроме вышесказанного напомним, по последним данным, в результате беспорядков 2 мая в Одессе погибли 46 человек: четверо были убиты на улицах города, остальные погибли во время пожара Дома профсоюзов.

Видео: ТСН