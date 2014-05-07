Из-за возможных провокаций 9 мая возле Ровно появились блокпосты: опубликовано видео

Из-за возможных провокаций 9 мая возле Ровно появились блокпосты, на которых дежурят милиционеры и общественные активисты. Сейчас бетонные преграды выкладывают на въезде в города и область по всем направлениям.

Об этом передает ТСН.

"Жители опасаются провокаций на 9 мая, поэтому возводят еще три десятка КПП", - подчеркивают журналисты.

Сообщается, что правоохранители и активисты проверяют все грузовые авто и подозрительные легковые автомобили. На номерные знаки они не обращают внимания, утверждая, что провокаторы могут ехать на запад в авто с местными номерами.

Напомним, ранее и.о. заместителя главы Администрации Президента Андрей Сенченко заявил, что 9 мая в Украине возможны теракты.

До этого сообщалось, что из-за возможных провокаций сепаратистов в Киеве 9 мая не состоится массовое шествие и военный парад. В то же время СМИ писали, что секретарь СНБО Украины Андрей Парубий назвал регионы, в которых вероятность провокаций является самой большой.

Видео: ТСН