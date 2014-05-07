Дещица рассказал о войне нового типа, которую Россия ведет против Украины

И.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица считает, что Россия ведет против Украины "войну нового типа", направленную, в частности, на срыв президентских выборов.

Об этом он заявил в интервью изданию Die Presse, которое цитирует Инопресса.

"Это скрытое вторжение. Российские агенты и спецподразделения уже орудуют в Украине. Только называют они себя демонстрантами и представителями местного населения", - пояснил Дещица. При этом, добавил он, "Россия не задействует солдат, а посылает в Украину для "защиты" русскоязычного населения ветеранов чеченской войны".

По мнению дипломата, "Россия хочет дестабилизировать Украину, поставить под свой контроль восток и юг и помешать президентским выборам". "Это краткосрочная цель... В долгосрочной перспективе Россия теми же методами стремится поставить под контроль украинское правительство и Украину", - уверен Дещица.

На вопрос, почему Киев не освобождает захваченные здания государственных органов в восточных областях, министр ответил: "Во-первых, нас просили воздержаться от применения силы наши партнеры - из-за взятых в заложники представителей ОБСЕ". Их освобождение при посредничестве Москвы и.о. министра назвал "очень хорошо срежиссированным шоу", призванным "показать, кто контролирует ситуацию на востоке Украины".

"Кроме того, - продолжил Дещица, - мы, естественно, чувствуем себя связанными Женевским соглашением. Контртеррористические операции проводить сложно. Нашим подразделениям дана строгая инструкция избегать жертв среди гражданского населения. Но экстремистские группировки используют детей и женщин в качестве живого щита. В некоторых городах они ведут огонь и из жилых домов".

Напомним, на востоке Украины продолжается антитеррористическая операция.