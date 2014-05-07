Польша о выборах президента в Украине: нужно прекратить противостояния, а РФ должна помочь

Сегодня, 7 мая, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал все стороны конфликта в Украине прекратить вооруженные противостояния на время президентских выборов, которые запланированы на 25 мая. По его словам, Россия также должна способствовать тому, чтобы выборы в Украине состоялись.

Об этом глава МИД Польши заявил журналистам в Варшаве, пишет УНИАН.

"Призываю все стороны, имеющие влияние на развитие ситуации, чтобы, по крайней мере, на время выборов отложить в сторону оружие и дать украинскому народу возможность сделать такой выбор, в подлинности которого не было бы сомнения", - сказал он.

При этом Сикорский добавил, что Россия должна также способствовать тому, чтобы выборы в Украине состоялись.

"Если слышим, что Россия не признает или ставит под сомнение легитимность нынешней созданной конституционным путем власти в Киеве то, что может быть лучшим способом решения проблемы с сомнениями относительно ее конституционности как собственно проведение - под надзором международных наблюдателей - демократических выборов президента Украины", - отметил он.

Сикорский также выразил мнение, что президентские выборы в Украине все-таки состоятся, но остается вопрос, смогут ли они пройти во всех регионах.

По его словам, важную роль в решении этого вопроса будет играть позиция РФ.

Обратим внимание, в середине апреля президент РФ Владимир Путин намекнул, что не признает выборы, поскольку в Украине, по его словам, есть "действующий президент".

Позже в Министерстве иностранных дел России заявили, что не исключают того, что РФ признает выборы президента Украины. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что все зависит от того, что им будет предшествовать и как они пройдут.

Напомним, ранее госсекретарь США Джон Керри предупредил, что США и Евросоюз готовы ввести дополнительные санкции против России, если Москва будет саботировать президентские выборы в Украине, назначенные на 25 мая.