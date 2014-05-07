Сепаратисты заявили, что трех бойцов "Альфы" обменяли на "народного губернатора" Губарева - СМИ

7 мая был освобожден самопровозглашенный губернатор Донецкой области Павел Губарев.

Об этом было объявлено со сцены перед зданием Донецкой областной государственной администрацией, передает РБК-Украина.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что на блокпосту вблизи Славянска состоялся обмен трех бойцов "Альфы" на трех лидеров боевиков.

Их обменяли на Губарева, заместителя самопровозглашенного мэра Славянска Игоря Перепечаенко и третьего человека, имя которого пока неизвестно.

Напомним, боевики захватили офицеров спецназа "Альфа", которые выполняли задание в Горловке.

Боевики также ранее заявляли, что намерены обменять спецназовцев "Альфы" на взятых силовиками в плен сепаратистов.