Житель Славянска рассказал, кто воюет на стороне боевиков: наркоманы и алкоголики

В Славянске люди, которые ходят по улице с оружием в руках, это местные отбросы: наркоманы и алкоголики.

Такое мнение высказал один из местных жителей, семья которого вынуждена была уехать из города из-за небезопасной обстановки, пишет "Главное".

"Не верьте, что жители Славянска - за Россию, за террористов. Это неправда. Те люди, которые ходят по улице с оружием в руках, это местные отбросы: наркоманы и алкоголики, порядочных людей среди них нет", - рассказал мужчина.

По его словам, он увез из Славянска жену, ребенка и родителей, так как боялся за их жизни. За последние два дня город покинули минимум 400 автомобилей, все его знакомые, друзья уехали из Славянска, говорит мужчина.

Он также подтвердил информацию о том, что в городе находятся чеченцы. При этом, по его словам, на блокпостах они общаются между собой жестами – на языке немых.

"Обстановка в городе тяжелая, люди боятся выходить из домов, если и выходят, то лишь в близлежащий магазин", - рассказал он.

Он также добавил, что магазины практически пусты, продукты не завозят, даже за хлебом выстраиваются огромные очереди.

В свою очередь, мать мужчины, обращаясь к силовикам, находящимся на блокпосту, попросила их как можно скорее войти в город.

Как известно, украинские силовики уже несколько дней проводят антитеррористическую операцию в захваченных террористами городах Славянске и Краматорске.

Ранее в Минобороны заявили, что в Славянске боевики продолжают терроризировать мирное население и укреплять свои блокпосты, а также минируют административные здания.