Военный эксперт о хаосе на востоке Украины: Россия не остановится ни перед чем

Прекращение хаоса на востоке Украины, возникшего в результате провокаций экстремистов, зависит от действий России, нашей страны и Запада. При этом РФ пока не собирается останавливаться в своих действиях.

Такое мнение на чате в "Главреде" выразил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"Хаос на востоке остановить, в принципе, можно. Но это зависит от действий трех сторон. Во-первых, России, которая в достижении своих целей не останавливается и не остановится ни перед чем", - отметил эксперт.

"Во-вторых, это действия самой центральной власти Украины, которая в силу ряда причин действует недостаточно эффективно и решительно. И третья сторона - это Запад, помощь которого является также недостаточно эффективной по двум причинам", - пояснил Сунгуровский.

Говоря о помощи Запада, он пояснил, почему его поддержка пока не достигла нужного эффекта.

"Во-первых, отсутствие достаточной политической и экономической солидарности, в первую очередь, стран ЕС и США. И, во-вторых, нерешительности, опять же, властей Украины, поскольку помощь оказывается не только кому-то, но и в чем-то. Западные партнеры не полностью понимают, какая помощь нужна Украине, и постоянно подчеркивают: "Начните защищаться, и тогда мы поймем, в чем вы нуждаетесь", - добавил эксперт.

Напомним, Сунгуровский, в то же время, назвал невысокой угрозу военного вторжения России в Украину.

Вместе с тем, президент России Владимир Путин призвал сепаратистов перенести незаконный "референдум", назначенный на 11 мая.