Генпрокурору разрешили инициировать лишение неприкосновенности нардепов

Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка привлечения к уголовной ответственности".

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, пишет УНИАН.

Как известно, 6 мая, Верховная Рада разрешила и.о. генпрокурора Олегу Махницкому выступать с предложениями о снятии депутатской неприкосновенности с нардепов.

Согласно закону внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины и Регламент ВР относительно прав и.о. генерального прокурора Украины.

Законом предоставляется право и.о. генпрокурора вносить представление в Верховную Раду о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест народного депутата.

В УПК устанавливается, что письменное сообщение о подозрении осуществляется генпрокурором (и.о. генпрокурора) народному депутату, кандидату в президенты Украины, Уполномоченному ВР по правам человека, председателю Счетной палаты, его первому заместителю, заместителю, главному контролеру, секретарю Счетной палаты, заместителям генерального прокурора.

В Регламенте ВР устанавливается, что представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест народного депутата, задержание или арест судьи Конституционного Суда Украины, судьи суда общей юрисдикции инициируется соответственно прокурором и судебными органами. При этом по каждого виду меры пресечения подается отдельное представление.

Представление в отношении народного депутата должно быть поддержано и внесено в Верховную Раду генпрокурором (исполняющим обязанности генпрокурора), а представление относительно судьи суда общей юрисдикции, судьи КС - председателем Верховного Суда Украины.

Представление, не отвечающее этим требованиям, председатель Верховной Рады возвращает соответственно руководителю Генпрокуратуры или председателю Верховного Суда, о чем уведомляет Верховную Раду на ближайшем пленарном заседании ВР.

В статье 220, касающейся заключения комитета о даче согласия ВР на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест, отмечается, что в заседаниях комитета принимает участие генпрокурор (и.о. генпрокурора), если представление внесено им, или председатель Верховного Суда (и.о. председателя ВСУ), если представление внесено им.

В случае отсутствия достаточных доказательств по обоснованию представления председатель ВР имеет право вернуть его вместе с мотивированным заключением комитета соответственно руководителю Генпрокуратуры или председателю Верховного Суда с предложением представить дополнительные обоснования. В таком случае комитет останавливает проверку, о чем сообщается председателю ВР, который информирует об этом Верховную Раду.

В статье, касающейся рассмотрения ВР вопроса о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест, отмечается, что после объявления представления председатель на пленарном заседании предоставляет слово до 30 минут, в частности генпрокурору (и.о. генерального прокурора) или председателю Верховного Суда для ответов на вопросы представителей фракций (групп), народных депутатов.

О принятом решении председатель парламента немедленно уведомляет соответственно главу Генпрокуратуры или Верховного Суда Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.