В ГПУ сосредоточились на экономической почве сепаратизма: подозревают 17 банков

И. о. генпрокурора Олег Махницкий заявил, что на сегодняшний день ГПУ сосредоточились на экономической почве сепаратизма и подчеркнул, что ведомством уже выявлено 17 банков, которые могут быть причастны к финансированию деятельности экстремистов.

Об этом он заявил на брифинге, сообщает пресс-служба ГПУ.

"Нами на сегодняшний день обнаружено уже 17 банков, которые подозреваются в финансировании противоправных деяний на территории Украины", - сказал Махницкий.

При этом, и. о. генпрокурора не уточнил, о каких именно банках идет речь.

Также он заявил, что данный момент работа следственных и оперативно-розыскных подразделений сосредоточена, прежде всего, на экономической почве сепаратизма.

Кроме вышесказанного напомним, ранее сотрудник пресс-центра СБУ Екатерина Косарева заявила, что столкновения и беспорядки, которые вчера, 2 мая, произошли в Одессе, были профинансированы бывшим и.о. премьер-министра Украины Сергеем Арбузовым и экс-министром доходов и сборов Александром Клименко.