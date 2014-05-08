Оппозиционный политик и экс-спикер парламента Беларуси Станислав Шушкевич, который возглавлял страну с 1991 по 1994 год, Станислав Шушкевич заявил, что он в восторге от украинской нации.

Об этом Шушкевич сообщил в эфире телеканала "112 Украина", пишет Gazeta.ua.

"Ни одна нация не вызывает такого восхищения в борьбе за свое национальное сознание, за свою родную страну, за то, какой она была достойной страной. И ни одна страна сегодня не ощущает таких трудностей", - сказал Шушкевич.

По словам политика, он приехал в "достойную страну достойных людей".

"Я в восторге от вашей нации. И мне стыдно, что мы не можем действовать таким же образом, пристойным и достойным, патриотическим, как действуете вы", - подчеркнул он.

Кроме вышесказанного напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна выступает за единство Украины и категорически против ее федерализации. Также он сообщил, что украинцам не стоит ожидать агрессии со стороны Беларуси.