Лидер террористов Славянска о просьбе Путина отложить "референдум": надо будет - перенесем

"Мэр" заявил, что если надо будет перенести референдум – значит, перенесут.
"Народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев не исключает переноса даты псевдореферендума о статусе Донецкой области, который запланирован на 11 мая.
Так он прокомментировал просьбу президента РФ Владимира Путина о переносе референдума российскому телеканалу "Дождь".
"Мы готовы на 11 мая провести референдум. Надо будет перенести – значит, перенесем", - сказал он.
Пономарев также отметил, что расценивает призыв Путина как просьбу, а также добавил, что "сам не читал и не видел" это заявление.
Лидер террористов также подчеркнул, что вопрос о переносе референдума будет решать так называемая "Донецкая народная республика".
Также Пономарев заявил, что сепаратисты не намерены разоружаться.
"С какого это перепугу? Мы у себя на земле", - сказал он.
Напомним, 7 мая Путин попросил представителей так называемой "Донецкой народной республики" перенести намеченный на 11 мая псевдореферендум.
Также он заявил, что Россия отвела войска от границы с Украиной. Однако военные эксперты, погранслужба Украины, Пентагон и НАТО не подтвердили отвод войск России от украинской границы.