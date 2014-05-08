В Луганске боевики готовятся ко Дню Победы: пригнали к баррикадам танк

В четверг утром, 8 мая, около 6:00 в Луганске боевики подогнали к баррикадам танк, который ранее они сняли с постамента в районе Острой Могилы. Отмечается, что экстремисты хотят задействовать его в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

Об этом передает CXID.info, ссылаясь на слова одного из боевиков.

"Завтра, 9 мая, танк проедет по городу. Если заведется. Точное время будем решать сегодня после обеда, но предварительно он поедет в 9:00. Стартует он отсюда, с баррикад", - сообщили пророссийский экстремист.

В то же время он добавил, что ходовая часть танка находится в рабочем состоянии. Сообщается, что танк даже проехал немного своим ходом по улице Советской.

Напомним, в субботу, 5 апреля, террористы сняли танк Т-34 с постамента в районе Острой Могилы для дальнейшей его подготовки к участию в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

В прошлом году этот танк принимал участие в мероприятиях в честь 70-летия освобождения Луганской области от немецко-фашистских захватчиков, которые проходили 3 сентября.

Кроме вышесказанного напомним, что вчера, 7 мая, президент РФ Владимир Путин призвал боевиков перенести так называемый "референдум" о независимости в Донецкой и Луганской областях, назначенный сепаратистами на 11 мая.

Фото: cxid.info