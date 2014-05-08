В Макеевке боевики похитили свободовца - доверенное лицо Тягнибока

В четверг, 8 мая, в Макеевке Донецкой области боевики похитили Алексея Демко – доверенное лицо кандидата в президенты Олега Тягнибока.

Об этом активист "Свободы" Павел Деркаченко сообщил УНИАН.

По словам Деркаченко, ему около 11.30 позвонил Демко и сказал, что его берут в плен, так как он видит, что подъехала к его дому машина "Мерседес", из которой вышли вооруженные люди.

Активист не выключил свой мобильный телефон, положил его в карман и поэтому Деркаченко стал свидетелем разговоров между сепаратистами и похищенным свободовцем.

"Вооруженные люди стали бить Демко, были слышны звуки падающей мебели. Все сопровождалось нецензурной бранью, и сепаратисты постоянно спрашивали у Демко, кто еще работает в партии "Свобода", кто еще здесь остался, сколько тебе платят, где деньги и где оружие и так далее", - рассказал Деркаченко.

Он отметил, что голос Демко "был очень подавленный, он плохо тихо говорил, по всей видимости, его очень сильно били".

Деркаченко также рассказал, что он слышал от сепаратистов такие фразы: "Давайте этого козла сейчас пристрелим... Мы тебя сейчас отвезем в Донецк и там с тобой будут разговаривать по-другому".

Вскоре мобильная связь прервалась.

Ранее "Главред" сообщал, что в Донецкой области были похищены три свободовца. А Валерия Сала, председателя ячейки "Просвиты" в Красном Лимане Донецкой области, - похитили и убили, а тело его сожгли.