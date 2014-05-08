У Путина отреагировали на отказ сепаратистов перенести "референдум"

В Кремле говорят, что нужен дополнительный анализ данной ситуации.
Россия проанализирует ситуацию в связи с отказом сепаратистов на востоке Украины перенести "референдум".
Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ИТАР-ТАСС.
"Нам нужен дополнительный анализ ситуации", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что представители так называемой "Донецкой народной республики" отказались переносить "референдум" о статусе региона 11 мая.
Также так называемый "Луганский народный совет" принял решение о проведении "референдума о независимости Луганской области".
Накануне президент РФ Владимир Путин обратился к сепаратистам на востоке Украине с просьбой перенести референдум, чтобы создать условия для налаживания диалога.