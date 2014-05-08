Как донецкие сепаратисты проигнорировали Путина, чтобы провести "референдум": опубликовано видео

В четверг, 8 мая, представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" проигнорировали мнение президента РФ Владимира Путина и отказались переносить "референдум" о суверенитете Донецкой области 11 мая.

Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Представители незарегистрированной общественной организации "Донецкая республика" решили провести референдум 11 мая о будущем региона - в составе Украины или получить независимость.

Ранее "Главред" сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия проанализирует ситуацию в связи с отказом сепаратистов на востоке Украины перенести "референдум".

Фото: kremlin.ru, видео Громадське ТБ Донеччини, Сергей Ваганов