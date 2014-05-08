В Мариуполе сепаратисты вновь подняли свой флаг над горсоветом – СМИ

В Мариуполе Донецкой области, где сепаратисты целый день осаждают горсовет, сторонники т.наз. "Донецкой народной республики" вновь захватили здание мэрии.

Об этом сообщает издание 0629.com.ua.

Как пишет издание, около 18.00 митингующие, "заведенные" тремя женщинами, двинулись в на мэрию. Сотрудники милиции дали несколько автоматных очередей в воздух, и активисты разбежались.

Чуть позже бойцы спецбатальона "Днепр", до того момента охранявшие горсовет, погрузились в автобусы и уехали. В толпе митингующих возникла драка, поэтому милиционеры быстро отреагировали и разняли дерущихся, но один человек все равно пострадал, пишут "Новости Мариуполя.

Однако в 18.40 над зданием горсовета вновь появился флаг т.наз. ДНР.

Эту же информацию подтверждает и блогер Сергей Осадчий. "Ситуация остается непонятной. Куда уехали военные - вопрос. Чей сейчас горисполком - вопрос. Слили/не слили - вопрос. Ждем", - написал он в своем микроблоге в Твиттере.

Ранее "Главред" сообщал, что сепаратисты жгли под мэрией автомобильные шины, а силовики отгоняли их выстрелами в воздух.

Фото: @Sergey_Osadchiy