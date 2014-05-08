Эксперт рассказал о лжи Путина и готовности регионов к провокациям на 9 мая

Последние "примирительные" заявления президента России Владимира Путина по Украине являются ложью, потому решение не останавливать антитеррористическую операцию на востоке страны является правильным.

Такое мнение в своем Facebook выразил координатор группы "Информационное Сопротивление", военный эксперт Дмитрий Тымчук. Также он оценил уровень готовности регионов Украины к провокациям, которые возможны 9 мая.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Парубий заявил о том, что вчерашнее заявление Путина о переносе "референдума" украинских сепаратистов (от которого они отказались - ред.) – это политическая афера. Украинская власть прекрасно понимает, что слова Путина – ложь, за которой не стоит ничего, кроме гнусных планов усыпить бдительность Киева. А значит, антитеррористическая операция будет продолжаться до тех пор, пока украинские террористы не успокоятся. В СИЗО или в многострадальной земле Донбасса", - рассказал Тымчук.



"Во лжи Путина, понятно, нет ничего хорошего. Но то, что украинская власть в нее не верит, и готова продолжать спасать Украину – несомненный плюс", - считает эксперт.

Говоря об угрозе провокаций, он заметил: "Сегодня к обеду мы закончили мониторинг подготовки регионов к возможным провокациям завтра, 9 мая. Общий итог если не успокаивает, то, по крайней мере, дает надежду".



"Да, много слабых мест. Но в целом силовиками и местными властями принимаются меры к тому, чтобы трагедии вроде событий в Одессе 2 мая не повторились. Конечно, зарекаться нельзя. И мы не ждем, что День Победы пройдет легко. Надо быть готовым ко всему, особенно – на Донбассе", - добавил он.

Напомним, Тымчук также опубликовал карту экстремистских угроз для разных регионов Украины: больше смотрите здесь.