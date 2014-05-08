Политик призвала вернуть мир в Украину

Лучшим подарком для ветеранов ко Дню Победы в этом году может быть "мирное небо и спокойствие в стране".

Об этом во время встречи с ветеранами Великой Отечественной войны сказала Наталья Королевская, пишет УНИАН.



"Нужно сделать все, чтобы вернуть мир на нашу землю. Уверена, это будет лучший подарок нашим дорогим ветеранам. И тем самым меньшим, что мы обязаны сделать в память о погибших героях", - сказала она.



По мнению Натальи Королевской, все политики, которые втянуты в противостояние, должны немедленно сесть за стол переговоров.

"В эти непростые для нашей страны дни по-настоящему понимаешь значение и важность слова "мир". Я только что вернулась из Славянска, Донецка. Была в других "горячих" точках. Где очень неспокойно, где гибнут люди. Это нужно остановить!", - сказала она.



Что касается Дня Победы, то, по словам Натальи Королевской, для нее это особенный праздник, поскольку она выросла в семье, где уважение к подвигу героев была основой воспитания.



"Оба моих деда воевали и прошли всю войну. А один из них даже написал "Красный Луч. Королевский" на стене Рейхстага в мае 45-го. Поэтому хочу от всего сердца поздравить всех ветеранов. Наших дедов и прадедов, которые, не жалея своих жизней, одержали победу и подарили нашему народу мир", - сказала она.