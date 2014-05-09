Коновалюк призвал США и ЕС ввести безвизовый режим с Украиной

Украина еще в далеком 2005 году установила безвизовый режим для стран ЕС, США и Канады, но с тех пор ни одна из стран так и сделала подобного шага для нашей страны.

Об этом находясь с визитом в США рассказал кандидат на пост Президента Украины Валерий Коновалюк.

По мнению политика, США и Евросоюз могут на деле подтвердить свои слова о готовности помогать в урегулировании украинского кризиса, который уже становится мировым.

"Для этого надо установить безвизовый режим между Украиной, США и Европейским Союзом, а паспорт украинца признать международным и единым. Тогда у граждан нашей страны не возникнет даже мысли о сепаратизме, те, кто поспешил покинуть Украину, сразу же вернутся, а жители Крыма потребуют возвращения в состав Украины. Вот самое простое решение многих проблем, без оружия и войны", - отметил Валерий Коновалюк в заявлении, размещенном на его официальном сайте.

Напомним, что одним из ключевых для украинских граждан вопросов, который должен был решиться в связи со сближением Украины и Евросоюза являлась либерализация визового режима со странами ЕС.