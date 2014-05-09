Путин прибыл в оккупированный Крым на День Победы

Президент России Владимир Путин прилетел в Севастополь на День Победы.

Это первый визит главы российского государства на полуостров после оккупации Крыма. Путин примет участие в праздничных мероприятиях в Севастополе по случаю 69-й годовщины Победы и 70-летия освобождения города от фашистов, сообщает РИА Новости.

"Самолет президента прибыл на аэродром "Бельбек", откуда глава российского государства направится в Севастополь, где примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы", — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Первый визит главы российского государства в оккупированные Крым и Севастополь официально не анонсировался.

Между тем, как пишет издание, парад в Севастополе прошел без Путина.

В параде принимали участие около тысячи военнослужащих, самолеты ВВС и военная техника.

Зрителям почему-то показали минометы "Поднос" (начали использовать во время войны в Афганистане – ред.) и переносные зенитные комплексы "Игла", мобильные зенитно-ракетные комплексы "Оса", береговые ракетные комплексы "Бастион".

Парадом командовал начальник береговых войск Черноморского флота генерал-майор Александр Остриков. Принимал же парад командующий Черноморским флотом РФ адмирал Александр Витко. А наблюдали за парадом, по подсчетам Минобороны РФ, около 150 тысяч человек, приехавших в Севастополь из России.

Во второй половине дня начнется масштабная морская и авиационная часть парада.

В Симферополе парад длился около двух часов. Колонна во главе с сепаратистами и руководителями непризнанной республики первыми лицами республики прошла по центральным улицам к Могиле неизвестного солдата, где состоялся молебен в память о погибших, затем их память почтили минутой молчания.

Первый тост "фронтовых 100 грамм" с ветеранами подняли руководители непризнанной республики, против которых введены санкции, Владимир Константинов и Сергей Аксенов.

Как известно, канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила сожаление в связи с планами России провести парад в Крыму в условиях, когда на Украине сохраняется напряженная ситуация.