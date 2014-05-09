В Украине назвали провокацией визит Путина в оккупированный Крым

Министерство иностранных дел выражает решительный протест в связи с несогласованным с Украиной посещением президентом России Владимиром Путиным временно оккупированных Крыма и Севастополя на празднование Дня Победы.

Об этом говорится в переданном заявлении МИД, пишет УНИАН.

"В Украине расценивают этот шаг как откровенное игнорирование российской стороной действующего законодательства Украины, норм международного права, грубое нарушение Россией суверенитета Украины, Устава ООН и Резолюции ГА ООН "Территориальная целостность Украины", а также Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года", - отметили в МИД Украины.

"Эта провокация еще раз подтверждает, что Россия сознательно идет на дальнейшую эскалацию напряженности в украинско-российских отношениях и не желает регулировать проблемные вопросы двусторонних отношений дипломатическим путем", - подчеркивается в заявлении.

МИД Украины требует от российской стороны вернуться к цивилизованным методам осуществления межгосударственных отношений, услышать призывы всего международного сообщества и отменить незаконные решения относительно оккупации и аннексии части территории Украины.

Напомним, 9 мая Путин все же прибыл в аннексированный Россией Крым, где, как ожидается, примет участие в праздничных мероприятиях в Севастополе по случаю 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 70-летия освобождения города от немецких захватчиков

Как известно, 8 мая премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что присутствие президента России Путина 9 мая в Крыму будет расценено Киевом как присутствие иностранного президента на территории Украины.

"Это (приезд Путина – ред.) делается с целью провокаций. Но мы реагируем так, что это пребывание иностранного президента на территории украинского государства, поскольку Крым – это территория Украины", - сказал Яценюк.