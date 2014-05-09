Ляшко: в Мариуполе террористы убили командира силовиков

В Мариуполе здание управления внутренних выгорело полностью, а террористами был убит начальник Днепропетровской бригады Сергей Демиденко.

Об этом сообщил кандидат в президенты Сергей Ляшко на своей странице в Facebook.

"Здание УВД Мариуполя полностью сгорело. Снайперы убили нашего командира Днепропетровской бригады Сергея Демиденко. Тяжело ранен командир части Нацгвардии Сергей Савинский", - сообщил политик.

Кроме того, Ляшко добавил, что не удается выйти на связь с начальником мариупольской милиции Валерием Андрощуком, который "до последнего отстреливался" от террористов.

"По словам очевидцев, террористы издеваются над телом погибшего Демиденко, ему – уже мертвому – отрезали уши и выкололи глаза", - заявил он.