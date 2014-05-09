В Мариуполе в ходе боев погибли 3 человека, 25 ранены

В ходе антитеррористической операции в Мариуполе три человека погибли, еще 25 получили ранения.

Об этом сообщается на сайте Донецкой облгосадминистрации.

По информации департамента здравоохранения, состоянием на 15.00 в Мариуполе три человека погибли, еще 25 получили ранения и доставлены в лечебно-профилактические учреждения города.



Данными об убитых и раненых департамент здравоохранения на данный момент не располагает.

Между тем, как сообщили на странице Евромайдана в Facebook Матвей Никитин, убит офицер милиции.

"Этот офицер не мог защищаться, как видно на фото, у него сломана рука. Террористы его просто казнили. У всех нападавших были желто-голубые повязки: путлеровская пропаганда хотела показать мариупольцам тех самых мифических "бэндэровцев" живьем. Но люди здесь далеко не так глупы, и всюду слышно: "Ну, Вася, ну кто ж здесь у нас ходит с желтыми повязками!", - пишет блогер.

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что здание УВД Мариуполя полностью блокировано по периметру нашими войсками и техникой. Террористы забаррикадировались внутри и отстреливаются. Однако украинские силовики получили приказ живыми их не брать. Уже убиты 8 человек.