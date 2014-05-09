СБУ задержала российских диверсантов: опубликовано видео

В Луганской области сотрудниками СБУ были задержаны двое диверсантов – граждан России.

Об этом сообщили в пресс-центре украинской спецслужбы.

В СБУ подчеркнули, что диверсанты были задержаны вне пункта пропуска.

На допросе задержанные рассказали, что, по заданию российских спецслужб, они должны были принять участие в мероприятиях экстремистского характера.

Один из задержанных, гражданин России Сергей Запланов, рассказал, что непосредственно перед отъездом в Украину он прошел инструктаж и получил задание от сотрудника ФСБ РФ, который оказал содействие в пересечении государственной границы.

Задачей Запланова было участие в акциях "Народного ополчения Донбасса" и сбор разведывательной информации о социально-политической ситуации в регионе и организаций, которые действуют на территории Донецка и Луганска.

"Россию интересует управляемая оппозиция в Украине", - сказал Запланов.

Как рассказали задержанные граждане РФ, они состоят в политической партии Эдуарда Лимонова "Другая Россия", членов которой российская сторона активно использует для отправки на территорию Украины в качестве так называемых "ополченцев".

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