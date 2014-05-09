Украина обвинила Россию в организации провокаций на границе

В Министерстве иностранных дел Украины обвинили власти России в организации провокаций на украинско-российской границе и призвали их прекратить провоцировать обострение ситуации.

Об этом сообщили в Департаменте информационной политики МИД Украины, пишет УНИАН.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили о провокации, которая произошла в среду, 7 мая.

Так, на пограничном пункте пропуска "Изварино", при поддержке контролируемых Россией вооруженных боевиков с украинской стороны границы, произошел несанкционированный прорыв на территорию Украины бронированного автомобиля "Тигр", якобы "подаренного" луганским террористам депутатом Госдумы РФ Владимиром Жириновским.

Также в ведомстве отметили, что в последнее время на украинско-российской границе участились случаи блокирования пограничных подразделений, нападений на пограничные наряды, препятствования выполнению пограничниками их функций.

В то же время были зафиксированы неединичные попытки, в том числе со стороны граждан России, незаконного перемещения через границу оружия, экстремистской литературы, сепаратистской символики.

"Совершенно очевидно, что эти хорошо спланированные провокации не могут осуществляться без ведома российских властей, а в некоторых случаях есть все основания утверждать, что эти действия ими непосредственно организуются и координируются", - отметили в МИД.

В министерстве требуют от российской стороны прекратить провоцировать обострение ситуации на украинско-российской границе, предпринять реальные шаги с целью недопущения проникновения из России на территорию Украины различного рода экстремистов, террористов и диверсантов.

Кроме вышесказанного напомним, ранее представитель отдела связей с общественностью ГПС Украины Олег Слободян заявил, что в период с 21 по 27 апреля пограничники зафиксировали 88 случаев провокационных действий со стороны российских военных.

Добавим, что сейчас российские войска и техника по-прежнему маневрируют вблизи государственной границы Украины.