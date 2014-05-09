В Мариуполь оправили "Батальон Восток", а боевики похитили начальника милиции

Донецкие боевики, вооруженные автоматами Калашникова, с нашивками "Батальон Восток" отправились для поддержки экстремистов в Мариуполь.



Боевиков торжественно проводили с площади Ленина в Донецке под песню "Прощание славянки", сообщает Новости Донбасса.

Как сообщил в Facebook народный депутат Олег Ляшко, который сейчас находится в Мариуполе, террористы похитили начальника городской милиции.

"Начальника Мариупольской милиции Валерия Андрощука, который не изменил присяге и держался до последнего, похитили террористы. Из горящего здания УВД его на машине пытался вывезти один отставник. Их авто подрезал джип, боевики ранили ножом водителя, а Андрощука запихнули в багажник и повезли в неизвестном направлении", - написал он.

Напомним, 9 мая в центре Мариуполя с утра началась стрельба – экстремисты атаковали горуправление милиции.

В результате столкновений украинских военных с террористами три человека погибли, еще 25 получили ранения.