Боевики отреагировали на события в Мариуполе: диалога с Киевом не будет

В Донецке боевики заявили, что после событий в Мариуполе, произошедших сегодня, 9 мая, ни о каком мирном диалоге с властями Киева не может быть и речи.

Об этом заявил сопредседатель "правительства" так называемой "Донецкой народной республики" Мирослав Руденко, пишет Украинская правда, ссылаясь на "Интерфакс".

"После того, что они (украинские силовики - ред.) натворили сегодня в Мариуполе, после такого количества погибших ни о каком мирном диалоге речи быть не может", - заявил Руденко.

В то же время он сообщил, что донецкие сепаратисты пока не получали "дорожную карту" по урегулированию конфликта от ОБСЕ.

"Говорят, некий документ получил Царев, но он действует самостоятельно, мы с ним не координируемся", - отметил Руденко.

Кроме вышесказанного напомним, сегодня, 9 мая в Донецке пророссийские экстремисты пообещали прекратить боевые действия после того, как они проведут так называемый "референдум", назначенный сепаратистами на 11 мая.