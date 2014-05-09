Аваков показал фото улик: в Славянске "работает" российский спецназ

Глава МВД Арсен Аваков и командующий Нацгвардией Степан Полторак представили доказательства участия элитного российского спецназа в боевых действиях под Славянском.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Аваков рассказал, против украинских силовиков "работал" элитный российский спецназ – единственное подразделение, на вооружении которого есть пулемет Калашникова, использовавшийся под Славянском.

"Во время боя с крупной террористической группой в рамках проведения спецоперации в Славянске, было изъято оружие. Это оружие российского спецназа", - отметил он.

В свою очередь, командующий Нацгвардией объяснил: "Прицелы на таких пулеметах в Украине не используются. Это прицел последнего поколения. Такой пулемет и такие прицелы находятся на вооружении именно подразделений специального назначения. А это свидетельствует о том, что в ходе проведения спецопераций участвуют представители другой страны".

Степан Полторак также отметил, что оружие явно не со склада, а побывало уже не в одном бою. Он также продемонстрировал пулю калибра 12,7 мм.

"Как правило, такая пуля используется в снайперской винтовке. А такое оружие находится на вооружении подразделений специального назначения. И то, далеко не во всех, а только в элитных подразделениях, выполняющих серьезные задачи. От пули такого образца погиб наш военнослужащий. Эта пуля – это "политическая" улика. Это улика, которая доказывает присутствие здесь иностранных войск, диверсантов. Конкретнее - Российской Федерации", - подчеркнул Аваков.

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