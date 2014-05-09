Мариуполь остался без воды, власти говорят - из-за паники

Власти Мариуполя (Донецкая область) сообщили, почему в городе пропало водоснабжение, объяснив отсутствие воды в кранах паникой местного населения. Также они опровергли подрыв террористами водонапорной башни.

Об этом заявил руководитель пресс-службы горсовета Мариуполя Олег Калинин, передает 0629.com.ua.

По его словам, из-за паники среди населения в Мариуполе увеличился забор воды в два раза, что и стало причиной отсутствия воды в кранах.

"Насосы просто не справлялись", - добавил Калинин.

В то же время в Городском водоканале заверили, что уже через два часа водоснабжение будет восстановлено в нормальном режиме.

Там подчеркнули, что никаких диверсий на водоводе не было - это просто слухи.

Добавим, что ранее депутат мариупольского горсовета Александр Ярошенко сообщил, что террористы подорвали водонапорную башню в Мариуполе.

"Только что в Мариуполе сепаратисты взорвали водонапорную башню. Очень скоро в городе не будет воды. В Мариуполь едет большая колонна сепаратистов из Славянска и Краматорска и если Киев не вмешается, то здесь будет хаос....", - сказал Ярошенко в комментарии Gordonua.com.

Напомним, по имеющимся данным, в ходе противостояния в Мариуполе были убиты 3 человека, еще 25 с ранениями попали в больницы.

Позже глава МВД Арсен Аваков заявил, что силовики разогнали экстремистов: 20 террористов были убиты, четверо взяты в плен.

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