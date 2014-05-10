В НАТО опубликовали новое фото российских войск возле границ Украины

В пятницу, 9 мая, миссия НАТО в США опубликовала спутниковые снимки, утверждая, что они сделаны 7 мая, на которых российские войска находятся в Ростовской области в 75 километрах от украинской границы.

Об этом сообщается на страничке НАТО в Twitter.

"На новых снимках не видно признаков отвода российских войск от границы с Украиной. 7 мая, войска в пределах 75 километров", - сообщают в ведомстве.

Как известно, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял об отводе российской армии от границ с Украиной.

НАТО и Пентагон ранее опровергли заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия отвела свои войска от границ Украины.