В НАТО опубликовали новое фото российских войск возле границ Украины

7 мая, российские войска стояли в пределах 75 километров от границы Украины.
В пятницу, 9 мая, миссия НАТО в США опубликовала спутниковые снимки, утверждая, что они сделаны 7 мая, на которых российские войска находятся в Ростовской области в 75 километрах от украинской границы.
Об этом сообщается на страничке НАТО в Twitter.
"На новых снимках не видно признаков отвода российских войск от границы с Украиной. 7 мая, войска в пределах 75 километров", - сообщают в ведомстве.
Как известно, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял об отводе российской армии от границ с Украиной.
НАТО и Пентагон ранее опровергли заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия отвела свои войска от границ Украины.