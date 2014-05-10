"Народный мэр" Славянска пригрозил украинским военным: "валить" будем всех

Сепаратисты больше не будут брать в плен украинских военных, а будут вместо этого "валить всех".

Об этом на торжествах по случаю Дня Победы заявил "народный мэр" Славянска, лидер террористов Вячеслав Пономарев, сообщает Радио Свобода.

''У нас была негласная договоренность, что мы не открываем огонь на поражение по солдатам срочной армии. После того, как с молчаливого бездействия бойцов 95-й десантной бригады были расстреляны мирные жители (на пос.Авдеевка –ред.) мы решили – теперь всё, пленных брать не будем, валить будем всех"', - заявил Пономарев.

''Будем теперь просто беспощадно уничтожать. Разговаривать с ними никто не будет. … Чем жестче мы будем к ним относиться, тем быстрее они начнут нас уважать", - добавил он.

При этом он обратился к присутствующему при высказываниях батюшке и сказал: "Извините меня за такие мои слова, но это - война, ничего не поделаешь".

видео: Радио Свобода