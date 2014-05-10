Шахтер Гуров рассказал, как в плену над ним издевались "чеченские сепаратисты"

На Донбассе похищенный сепаратистами шахтер Александр Гуров рассказал, как его пытали боевики.

Об этом он рассказал в эфире программы "Шустер live", пишет Украинская правда.

По словам Гурова, он с другими активистами был у одного из местных депутатов, они обсуждали, ''как бороться за единую Украину''.

''Через забор перепрыгнули люди в черной спецформе, милицейского спецназа – то ли ''Грифон'', то ли еще кто... И несколько человек в камуфляже. Один из них был чеченцем. Они называли его Мирза. Но можно было и не знать имени - по нему и так было видно, и по лицу, и так - что это боевик, который был очень хорошо подготовлен'', - отметил горняк.

По его словам, сразу после нападения началась стрельба - ''перестреляли собак, стреляли в воздух''.

При этом на уточняющий вопрос, откуда они могли знать, что активисты собирались именно в этом доме, Гуров отметил: ''Нас однозначно "слила'' местная власть: ''Знаю уже теперь, что нас двое суток ''вели'', знаю, кто нас ''слил''.

Также Гуров рассказал, что после задержания активистов отвели в захваченную сепаратистами ОГА.

Там его били, пытались срезать с руки татуировки с надписью "'Слава Украине – героя слава!" и флаг УПА; кололи какие-то препараты, после которых ''голова шла не туда'', говорит шахтер.

Также Гуров отметил, что боевики говорили ему ''готовиться к смерти'', и об этом также заявили его жене.

Напомним, 5 мая в Донецкой области сепаратисты захватили 5 человек, из них четверо - депутаты и один шахтер, которых удерживают в здании Донецкого облсовета.

Захвачены все были в Новогродовке, среди них - горняки с шахты "Россия" ГП "Селидовуголь", члены Независимого профсоюза горняков Украины Александр Вовк и Александр Гуров, депутаты Новогродовского городского совета Константин Мусейко (Партия защитников Отечества), Валерий Павлик (Партия регионов) и Олег Бубич (Коммунистическая партия Украины).

Позже стало известно, что шахтер Александр Гуров бежал, а остальных четырех мужчин сепаратисты доставили в здание Донецкого областного совета.

Видео: GRaF Kiyv