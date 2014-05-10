На президентских выборах собираются голосовать 84% украинцев - опрос

Проголосовать на президентских выборах в Украине 25 мая собираются 84,1% граждан страны.

Таковы результаты всеукраинского телефонного опроса, проведенного компанией ГФК Юкрейн 6-8 мая, передает ТСН.

Так, по результатам опроса 84,1% респондентов планируют голосовать, 13,3% - не планируют идти на выборы, а еще 2,5% ответили, что не определились, пойдут ли на участки.

Самый высокий процент людей, желающих идти на выборы – на Западе Украины – 95,2%.

Там не планируют идти на выборы только 4,8% респондентов. В северных областях на выборы пойдут 90,7% украинцев, а не планируют голосовать 7,8%, не определились с выбором 1,4% опрошенных.

Результаты опроса в центральных регионах показали, что голосовать 25 мая планируют девять из десяти украинцев - 90,8%. Не планируют идти на выборы 7,9% и не определились 1,3%. В южных регионах утвердительно ответили 84,1% респондентов, 13,3% не проявляют желания голосовать, а 2,5% не смогли уверенно ответить на вопрос.

Зато в восточных областях процент тех, кто не желает идти на выборы, самый большой.

Лишь двое из трех жителей восточных регионов намерены голосовать - 66,4%, и почти каждый третий не планирует идти на выборы – 29%. Не определились с выбором 5,6% опрошенных.

Опрос проводился по заказу канала "1+1" компанией ГФК Юкрейн 6-8 мая.

Метод опроса: компьютеризированные телефонные интервью (CATI) со звонками на мобильные телефоны. Выборка случайная, репрезентативна для населения Украины в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона.

Напомним, ранее сепаратисты на Донбассе пообещали не допустить проведения выборов президента.